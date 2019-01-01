Beşiktaş'ın listesindeki Eliaquim Mangala kamp kadrosuna alınmadı
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Manchester City'de oynama şansı bulamayan Eliaquim Mangala'yı listesine almıştı.
İngiliz ekibinin açıkladığı kamp kadrosu, siyah beyazlı ekibi bu transfer için ümitlendirebilir.
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Manchester City, resmi internet sitesinden açıkladığı Asya Turu kadrosunda Fransız yıldıza yer vermedi.
Mangala'nın Ada ekibi tarafından gözden çıkarılmış olma ihtimali, siyah beyazlıların transferde elini güçlendirebilir.
Manchester City'nin kamp kadrosu ise aşşağıdaki gibi oluştu:
Claudio Bravo, Kyle Walker, Danilo, John Stones, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Oleksandr Zinchenko, Angelino, Aymeric Laporte, Rodri, Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Daniel Grimshaw, Lukas Nmecha, Nabil Touaizi, Gavin Bazunu, Iker Pozo, Tommy Doyle, Luke Bolton, Aleix Garcia, Taylor Harwood-Bellis, Adrian Bernabe, Ian Poveda,Ben Knight, Phil Foden