Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı kaç?
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Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.
22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan Trabzonspor oturuyor. Teknik direktörlük değişikliğine giden Beşiktaş'ın inişli çıkışlı performansı devam ediyor.
Siyah Beyazlılar topladığı 36 puanla liderin 8 puan gerisinde yer alıyor.
Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Beşiktaş (36 Puan)
|23
|Trabzonspor
|24
|Alanyaspor (D)
|25
|Ankaragücü
|26
|Galatasaray (D)
|27
|Antalyaspor
|28
|Denizlispor (D)
|29
|Konyaspor
|30
|Kayserispor (D)
|31
|Kasımpaşa
|32
|Yeni Malatyaspor (D)
|33
|Fenerbahçe
|34
|Gençlerbirliği (D)