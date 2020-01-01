Beşiktaş

Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı kaç?

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Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. Peki Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı kaç? Detaylar haberimizde...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.

22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan Trabzonspor oturuyor. Teknik direktörlük değişikliğine giden Beşiktaş'ın inişli çıkışlı performansı devam ediyor.

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Siyah Beyazlılar topladığı 36 puanla liderin 8 puan gerisinde yer alıyor.

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    Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:

    Hafta

    Beşiktaş (36 Puan)

    23 Trabzonspor
    24 Alanyaspor (D)
    25 Ankaragücü
    26 Galatasaray (D)
    27 Antalyaspor
    28 Denizlispor (D)
    29 Konyaspor
    30 Kayserispor (D)
    31 Kasımpaşa
    32 Yeni Malatyaspor (D)
    33 Fenerbahçe
    34 Gençlerbirliği (D)

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