Beşiktaş'ın kupa töreninde taraftar olacak mı? Valilik açıkladı

Nefesleri kesen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, kupayı taraftarlarından uzakta kaldıracak.

Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarının bu yıl pandemi nedeniyle seyircisiz yapılacağı açıklandı. Kupayı 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak olan siyah-beyazlı takımın bu seramoniye koronavirüs önlemleri nedeniyle taraftar alamayacağı İstanbul Valili tarafından kulübe gönderilen mesajda bildirildi.

Son iki şampiyonluğunda boğazda tekne turu yapan Beşiktaş'ın bu defa pandemi nedeniyle bu organizasyonu da gerçekleştiremeyeceği öğrenildi.

Pandeminin gölgesinde seyircisiz oynanan sezonda şampiyonluk coşkusunu da seyircisiz yaşayacak olan Beşiktaş'ta taraftarların bu sevince sosyal medya desteğiyle ortak olacak.

Beşiktaşlı oyuncular şampiyonluğun ardından taraftarla bütünleşmek için sabırsızlandıklarını ifade etmiş ve Beşiktaş'a gönül veren futbolseverleri hem stada hem de tekne turuna davet etmişti.

Türkiye Kupası finalinin bir gün sonrasında gerçekleştirilecek kupa töreni sonrasında Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkacak.

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