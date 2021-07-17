Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone'den Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi: Anlamak mümkün değil!

Hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rachid Ghezzal, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone, Rachid Ghezzal'in Galatasaray ile görüştüğü yönünde çıkan haberlere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Marrone, dile getirilen iddiaları 'etik dışı' bulduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Juventus önceki sezonda takımda oynayan oyuncuyla pazarlık yaparken Milan ya da Inter girmez, başka teklif vermez. Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?"

Marrone, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini anımsatan bir takipçisine ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Hakan ile alakası yok. Milan tamamen Hakan'dan vazgeçmişti. Bu konu kapandıktan sonra Inter'den teklif geldi. Bu kadar basit."

Başkan noktayı koydu

Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'e son teklifi yaptık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal transferiyle ilgili son açıklamasında menajerlerin ortalığı kızıştırıp kulüpleri karşı karşıya getirmeyi amaçladığını dile getirmişti.

Menajerlerin oyununa gelmeyeceğini ve anlaşmanın kendi belirledikleri şartlarda olacağını söyleyen Çebi, Ghezzal'e son teklifi ilettiklerini, bundan sonra kararın oyuncuda olduğunu belirtti.

Galatasaray, PSV maçına yetiştirmek istiyor

Basında Galatasaray'ın Leicester City'ye Ghezzal için dört milyon euro teklif ettiği ve iki kulübün ödeme planı konusunda uzlaşmaya çalıştığına dair haberler yer almıştı.

Sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 2 milyon 650 bin euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme önerdi.

Galatasaray, Ghezzal'in ismini Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV maçının listesine dahil edebilmek için transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

Kendini aştı

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, Süper Lig'de 31 maçta 8 gol ve 18 asistle oynadı. Ligin asist kralı olan Cezayirlinin daha önce bir sezonda ulaştığı en yüksek asist sayısı sekizdi.

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