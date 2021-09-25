Beşiktaş'ın kondisyoneri sakatlıkların gerçek nedenini açıkladı

İtalyan Stefano Marrone, Ajax maçı öncesi Beşiktaş'ı zor durumda bırakan sakatlıklar sonrasında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçı öncesinde çok sayıda sakat oyuncusunun bulunması nedeniyle zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta kondisyoner Stefano Marrone yaşanan bu sakatlıkları yoğun maç trafiğine bağladı. Çalışma tarzlarında bir problem olmadığını belirten İtalyan futbol adamı, bunun geçici bir dönem olduğunu söyledi.

2-1 mağlup olduğu Altay karşılaşmasında kadro kurmakta zorlanan ve altyapıda yer alan gençlere yere veren siyah-beyazlı takımın kondisyoneri sosyal medya hesabından kendisine sorulan bir sorunun ardından Beşiktaş'taki son duruma değindi.

Marrone, "Üç sezondur aynı şekilde çalışıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbe ve daha fazla maç yaparsanız, daha fazla darbeyle karşılaşırsınız. Yorgunluk, yoğun fikstür ve şanssızlık da bu konu hakkındaki yan faktörler" dedi.

Ajax deplasmanı zora girdi

Ajax maçı öncesinde Welinton, Vida, Atiba, Mehmet, N'Koudou, Pjanic, Oğuzhan, Salih, Ghezzal, Teixeira, Larin ve Batshuayi'den yoksun olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu Ajax deplasmanında nasıl bir kadro tercihi yapacağı sorularını da beraberinde getirdi. Öte yandan beIN Sports'ta yer alan haberde Belçikalı golcü Batshuayi'nin takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında konuk ettiği Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun gruptaki diğer maçları öncesinde kendilerini umutlandırdığını söylemişti. Ajax ise gruptaki ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-1 yenmişti.

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