Beşiktaş'ın Kayserispor ve Rizespor maçlarının tarihleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının tarihiyle ilgili yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş 'ın 23 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Kayserispor ve 27 Nisan Salı günü oynayacağı Rizespor maçlarının tarihi değişti.

Siyah - beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonuna iki karşılaşmanın tarihlerinin birer gün ileri alınmasını talip etmişti.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşma 24 Nisan Cumartesi gününe, Rizespor ile Beşiktaş arasında oyananacak olan maç da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Beşiktaş bu sezon ne yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de 33 haftada topladığı 71 puanla zirvede yer alan siyah - beyazlılar 22 galibibyet, beş beraberlik ve altı mağlubiyet aldı.

Rakip kaleye 72 gol atan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kendi kalesinde ise 35 gol gördü.

Son beş haftada iki galibiyet alabilen Beşiktaş, 20 Nisan'da deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Süper Lig'in son düzlüğüne lider giren Beşiktaş sırasıyla, Sivasspor (D), Kayserispor, Çaykur Rizespor (D), Hatayspor, Galatasaray (D), Fatih Karagümrük, Göztepe (D) ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın son maçında neler oldu?

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada evinde Ankaragücü'nü konuk etmişti.

64. dakikaya 2-0 önde giren siyah - beyazlılar, 65. ve 90. dakikada Paintsil'in penaltıdan attığı gollere engel olamayınca sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Beşiktaş, 5. dakiakda Kevin N'Koudou ile de bir penaltıdan yararlanamamıştı.