Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu: 5 isim yok
Devre arası hazırlık kampına 3 Ocak Cuma günü Antalya'da başlayacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gideceği belirtildi.
Hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Antalya'da sürdürecek Beşiktaş'ın buradaki ilk çalışmasını yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği kaydedildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdem Seçgin ve Erdoğan Kaya ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.