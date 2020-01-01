Beşiktaş

Beşiktaş'ın kalan maçları, fikstürü (2020/21)

Goal Türkiye
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Trabzonspor Besiktas Goal Celebration 09132020
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın kalan maçları...

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:

Hafta

Beşiktaş (4 Puan)

5 BAY
6 Denizlispor (D)
7 Yeni Malatyaspor
8 Gaziantep FK (D)
9 Başakşehir
10 Fenerbahçe (D)
11 Kasımpaşa
12 Alanyaspor (D)
13 BB Erzurumspor
14 Ankaragücü (D)
15 Sivasspor
16 Kayserispor (D)
17 Çaykur Rizespor
18 Hatayspor (D)
19 Galatasaray
20 Fatih Karagümrük (D)
21 Göztepe
22 Trabzonspor
23 Antalyaspor (D)
24 Konyaspor
25 Gençlerbirliği (D)
26 BAY
27 Denizlispor
28 Yeni Malatyaspor (D)
29 Gaziantep FK
30 Başakşehir (D)
31 Fenerbahçe
32 Kasımpaşa (D)
33 Alanyaspor
34 BB Erzurumspor (D)
35 Ankaragücü
36 Sivasspor (D)
37 Kayserispor
38 Çaykur Rizespor (D)
39 Hatayspor
40 Galatasaray (D)
41 Fatih Karagümrük
42 Göztepe (D)

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