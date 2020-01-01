Beşiktaş'ın kalan maçları, fikstürü (2020/21)
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Süper Lig'in 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:
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Hafta
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Beşiktaş (4 Puan)
|5
|BAY
|6
|Denizlispor (D)
|7
|Yeni Malatyaspor
|8
|Gaziantep FK (D)
|9
|Başakşehir
|10
|Fenerbahçe (D)
|11
|Kasımpaşa
|12
|Alanyaspor (D)
|13
|BB Erzurumspor
|14
|Ankaragücü (D)
|15
|Sivasspor
|16
|Kayserispor (D)
|17
|Çaykur Rizespor
|18
|Hatayspor (D)
|19
|Galatasaray
|20
|Fatih Karagümrük (D)
|21
|Göztepe
|22
|Trabzonspor
|23
|Antalyaspor (D)
|24
|Konyaspor
|25
|Gençlerbirliği (D)
|26
|BAY
|27
|Denizlispor
|28
|Yeni Malatyaspor (D)
|29
|Gaziantep FK
|30
|Başakşehir (D)
|31
|Fenerbahçe
|32
|Kasımpaşa (D)
|33
|Alanyaspor
|34
|BB Erzurumspor (D)
|35
|Ankaragücü
|36
|Sivasspor (D)
|37
|Kayserispor
|38
|Çaykur Rizespor (D)
|39
|Hatayspor
|40
|Galatasaray (D)
|41
|Fatih Karagümrük
|42
|Göztepe (D)