Beşiktaş

Beşiktaş'ın kalan maçları, fikstürü (2019/20)

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AA
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun 21. haftası itibarıyla Beşiktaş'ın kalan maçları...

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.

Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Beşiktaş, 21 maçta topladığı 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:

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    Hafta

    Beşiktaş (36 Puan)

    22 Başakşehir (D)
    23 Trabzonspor
    24 Alanyaspor (D)
    25 Ankaragücü
    26 Galatasaray (D)
    27 Antalyaspor
    28 Denizlispor (D)
    29 Konyaspor
    30 Kayserispor (D)
    31 Kasımpaşa
    32 Yeni Malatyaspor (D)
    33 Fenerbahçe
    34 Gençlerbirliği (D)

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