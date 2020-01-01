Beşiktaş'ın kalan maçları, fikstürü (2019/20)
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AA
Süper Lig'in 2019-20 sezonunda heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Beşiktaş, 21 maçta topladığı 36 puanla 7. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Beşiktaş (36 Puan)
|22
|Başakşehir (D)
|23
|Trabzonspor
|24
|Alanyaspor (D)
|25
|Ankaragücü
|26
|Galatasaray (D)
|27
|Antalyaspor
|28
|Denizlispor (D)
|29
|Konyaspor
|30
|Kayserispor (D)
|31
|Kasımpaşa
|32
|Yeni Malatyaspor (D)
|33
|Fenerbahçe
|34
|Gençlerbirliği (D)