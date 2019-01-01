Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?
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AA
Abdullah Avcı'yla yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, kadrosunu da büyük ölçüde değiştirdi.
Bonservisi Torino'dan alınan Adem Ljajic'in dışında yedi oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yaş ortalamasını da bir hayli düşürdü. Beşiktaş sezonun ilk yarısında ligde kullanacağı 28 kişilik maç kadrosunu ise açıkladı.
Buna göre siyah-beyazlıların kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor: Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby,
Beşiktaş eğer isterse, mevcut kurallara göre kadrosuna bir yabancı oyuncuyu daha ekleyebilir.