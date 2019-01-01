Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

Bu sezon kadrosunda büyük bir revizyona giden Beşiktaş'ın kaç yabancı oyuncusu bulunuyor?

Abdullah Avcı'yla yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, kadrosunu da büyük ölçüde değiştirdi.

Bonservisi 'dan alınan Adem Ljajic'in dışında yedi oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yaş ortalamasını da bir hayli düşürdü. Beşiktaş sezonun ilk yarısında ligde kullanacağı 28 kişilik maç kadrosunu ise açıkladı.

Buna göre siyah-beyazlıların kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor: Loris Karius, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby,

Beşiktaş eğer isterse, mevcut kurallara göre kadrosuna bir yabancı oyuncuyu daha ekleyebilir.