Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa için Hannover de devrede!

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Shinji Kagawa için Bundesliga ekibi Hannover resmi açıklama yaptı.

Bundesliga takımlarından Hannover, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın transferi için görüştüğü 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün İstanbul'a geldi.