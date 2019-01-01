Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lewis Holtby'de pürüz kalmadı
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
En son Almanya'nın Hamburg takımında top koşturan Lewis Holtby'yi İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, son pürüzleri de gidermeyi başardı.
Tecrübeli oyuncu, Kuzey Almanya ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalmıştı.
Fanatik'in haberine göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Abdullah Avcı'yla bir görüşme yapan Holtby ile anlaşmaya varıldı.
Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeyeceği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Beşiktaş, Lewis Holtby transferindeki son pürüzleri giderdi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 10, 2019
28 yaşındaki orta saha, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılara resmi imzayı atacak. (@fanatikcomtr) pic.twitter.com/HSPGuIFuI2
Lewis Holtby, 208/19 sezonunda Hamburg formasılya çıktığı 31 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.