Transfer

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lewis Holtby'de pürüz kalmadı

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Getty
Siyah beyazlılar, transferdeki ilk hamlesini Alman orta saha ile yapmaya hazırlanıyor.

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

En son Almanya'nın Hamburg takımında top koşturan Lewis Holtby'yi İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, son pürüzleri de gidermeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu, Kuzey Almanya ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalmıştı.

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Fanatik'in haberine göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Abdullah Avcı'yla bir görüşme yapan Holtby ile anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeyeceği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Lewis Holtby, 208/19 sezonunda Hamburg formasılya çıktığı 31 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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