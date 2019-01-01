Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lewis Holtby'de pürüz kalmadı

Siyah beyazlılar, transferdeki ilk hamlesini Alman orta saha ile yapmaya hazırlanıyor.

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

En son 'nın Hamburg takımında top koşturan Lewis Holtby'yi İstanbul'a getiren siyah beyazlılar, son pürüzleri de gidermeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu, Kuzey Almanya ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalmıştı.

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Fanatik'in haberine göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Abdullah Avcı'yla bir görüşme yapan Holtby ile anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeyeceği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş, Lewis Holtby transferindeki son pürüzleri giderdi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.



28 yaşındaki orta saha, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılara resmi imzayı atacak. (@fanatikcomtr) pic.twitter.com/HSPGuIFuI2 — Goal (@GoalTurkiye) July 10, 2019

Lewis Holtby, 208/19 sezonunda Hamburg formasılya çıktığı 31 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.