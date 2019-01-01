Beşiktaş'ın ilk resmi maçı ne zaman? Beşiktaş sezonu ne zaman açacak?

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla ilk resmi maçına ne zaman çıkacak?

Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu Süper Lig'de üçüncü sırada bitirdi.

Siyah beyazlılar, teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yeni sezon için Abdullah Avcı'yla anlaşmıştı.

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda ilk resmi maçı ne zaman?

Kara Kartal, ligi üçüncü sırada bitirmesine rağmen Süper Lig ve Kupası'nı kazandığı için 'ne direkt katılım hakkı kazandı.

Ön eleme maçı oynamak durumunda olmayan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına 2019/2020 Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasıyla çıkacak.

2019/2020 Süper Lig fikstürü ise henüz belirlenmedi.