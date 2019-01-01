Beşiktaş'ın ilk resmi maçı ne zaman? Beşiktaş sezonu ne zaman açacak?
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Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu Süper Lig'de üçüncü sırada bitirdi.
Siyah beyazlılar, teknik direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yeni sezon için Abdullah Avcı'yla anlaşmıştı.
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda ilk resmi maçı ne zaman?
Kara Kartal, ligi üçüncü sırada bitirmesine rağmen Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandığı için Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.
Ön eleme maçı oynamak durumunda olmayan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına 2019/2020 Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasıyla çıkacak.
2019/2020 Süper Lig fikstürü ise henüz belirlenmedi.