Beşiktaş'ın hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadığı sezonlar

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi. İki kupayı da isteyen Beşiktaş, bunu daha önce iki kez başarmıştı.

Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Başakşehir'i eleyerek adını finale yazdıran Beşiktaş, kulüp tarihinde daha önce sadece iki defa tekrarlanan bir başarıyı gerçekleştirmek istiyor.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında da maç eksiğine rağmen ilk sırada yer alan Sergen Yalçın'ın takımı sezonu hem kupa hem de lig şampiyonluğuyla tamamlaması hâlinde Beşiktaş tarihinde bunu başaran üçüncü takım olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş hangi sezonları çifte kupayla tamamladı?

Daha önce 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında çifte kupa sevinci yaşayan siyah-beyazlı takım, bu sevinci ilk kez yaşadığında takımın başında İngiliz teknik direktör Gordon Milne vardı.

Sezonu 75 puanla tamamlayan Beşiktaş, 70 puanlı Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluk ipini göğüslerken, takımın en golcü oyuncusu sezonu 34 maçta 28 golle kapatan Feyyaz Uçar olmuştu.

Beşiktaş'ın İzmir Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kazandığı Türkiye Kupası maçında da takımının ilk golüne imza atan Uçar'ın, Sergen Yalçın'ın takımınıın finale yükseldiği Başakşehir maçında yorumculuk koltuğunda oturan isim olması da dikkat çeken bir tesadüf olarak göze çarptı.

İki maç da İzmir'deydi

2008-09 sezonunda ise Mustafa Denizli yönetiminde çifte kupa sevinci yaşayan siyah-beyazlı takım sezonu o dönem büyük bir çıkış yapan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor'un beş puan önünde ilk sırada tamamlamıştı.

1990'da olduğu gibi yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan oynanan finalde ligde iki defa mağlup olduğu Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ın sezonki en golcü oyuncuysa ligde 11, kupada ise 7 gol atan Brezilyalı oyuncusu Bobo olmuştu.

Sergen Yalçın çifte kupalara alışkın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise futbolculuk yıllarında daha önce iki kupa sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe formasıyla başladığı 1999-00 sezonunu Galatasaray'da tamamlayan Yalçın, sarı-kırmızılı formayla ligde mutlu sona ulaşırken, her ne kadar finalde oynamasa da Galatasaray'ın 5-3 kazandığı Antalyaspor maçıyla birlikte iki kupa kazanan kadroda yer almıştı.