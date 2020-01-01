Beşiktaş'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yapacağı hazırlık maçlarıyla form tutmayı istiyor.

'de sezonu en erken açan takım olan Beşiktaş, hazırlık maçına çıkma fırsatı bulamadan oynadığı PAOK karşısında mağlup olmuştu.

Siyah beyazlılar, Süper Lig ve maçları öncesinde The Land of Legends turnuvasına katıcak.

İstanbul'da düzenlenen turnuvaya Beşiktaş'ın yanı sıra , ve da katılıyor. Beşiktaş turnuvada ilk maçını Sivasspor'la oynayacak.

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Siyah-beyazlılar bu maçın sonucuna göre 4 veya 5 Eylül tarihlerinde Fenerbahçe veya Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları ve rakipleri (2020-2021)

1 Eylül Salı:

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21:00 | Beşiktaş - Sivasspor (Vodafone Park)

4/5 Eylül Cuma/Cumartesi:

21:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe/Antalyaspor