Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar: Türkiye'de yürekli oyuncuyu seviyorlar

Vincent Aboubakar, kariyerinde top koşturduğu ülkelerle Türkiye'deki taraftarları kıyasladı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Beşiktaş dergisinin mart sayısına bir röportaj verdi. Röportajın bir kısmı kulübün resmi internet sitesinden de yayınlandı.

Vincent Aboubakar ne dedi?

“Burası benim evim. Bu evi tanıyorum”

“Okula gidiyordum ve bir seçim yapmam gerekiyordu. Okula mı gideceğim yoksa Coton Sport’un altyapısına mı devam edeceğim? Ailem de okulumu destekleyecek maddi güce sahip olmadığı için, Coton Sport’ta A takıma seçilmem futbolda devam etmemi kolaylaştırdı. Ben de böylece profesyonel futbola başlamış oldum.”



“Güçlü bir aileden geliyorum. Karakterli ve yürekli bir aileden. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler ve ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler.”



“Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim.”



“Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah-beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz.”



“Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki onlar her zaman bizim arkamızda. Bu seneyi iyi bitirmemiz lazım. Burada büyük bir paylaşım sergilememiz lazım. Güvenlik görevlilerimizden sağlık ekibine, mutfak ekibinden profesyonel idarecilerimize... Bu paylaşma ruhunu kendi içimizde yaymamız lazım.”

Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş performansı nasıl?

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayı ikinci kez sırtına geçirdi. 2016-2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu golcü, Süper Lig'i 27 maçta attığı 12 golle tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de Napoli deplasmanında attığı iki golle gecenin kahramanı olan Aboubakar, 3-0'dan 3-3'e dönen Benfica maçında da skoru tayin eden golü kaydetmişti.

O sezonun ardından Porto'ya dönen Aboubakar, bu sezon yeniden Beşiktaş forması giydi. Golcü oyuncu Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu iki gol daha kaydederse, Lorient döneminini aşarak kariyerinin en golcü lig sezonunu yaşayacak.