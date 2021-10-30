Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Golcü futbolcunun sakatlığı Beşiktaş'ta moralleri bozdu.

Beşiktaş'ın Kongolu santrforu Michy Batshuayi, Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmayı tamamlayamadı ve 24. dakikada yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

20. dakikada topa koşarken adalesinde problem yaşayan tecrübeli golcü, kendini yere bıraktı ve daha sonra sağlık ekipleri oyuna girdi.

Tedavisinin ardından oyuna giren Michy Batshuayi, birkaç dakika sonra kendisini yeniden yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Batshuayi'nin önümüzdeki hafta Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş'tan yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili bir açıklama gelebilir.

Michy Batshuayi'nin 2021-22 sezonu performansı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Batshuayi, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm maçlarda 11 maça çıktı.

Kongolu futbolcu söz konusu 11 maçta dört gol atıp bir de asist yaptı. Bu gollerin hepsi Süper Lig'de geldi.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Siyah-beyazlılar, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Kartal, önümüzdeki hafta sonu ise lider Trabzonspor'u konuk edecek.

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