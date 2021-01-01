Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Premier Lig kulüplerinin markajında

Everton ve West Ham United, Kanadalı golcüyü radarına aldı.

Beşiktaş'ta bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin markajına girdi.

Kanada Milli Takımı'yla çıktığı son iki maçta da dört gol atmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den iki kulüp devrede.

İngiliz basınında Hitc.com'un haberine göre Cenk Tosun'u Beşiktaş'a kiraya veren Everton, Cyle Larin'in renklerine bağlamak istiyor. Kanadalı oyuncu için bir başka Premier Lig takımı West Ham United'ın da devrede olduğu yazıldı.

Ayrıca Cenk Tosun'un da Beşiktaş'a yeniden kiralanabileceği söyleniyor.

Cyle Larin bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Cyle Larin'den kimse bu performansı beklemiyordu fakat Kanadalı forvet, bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan isimler arasında.

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 34 maça çıktı. Larin, söz konusu 34 mücadelede rakip filelere 18 gol bırakırken 4 de asist yaptı.

Süper Lig'de 28 maçta 14 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol 4 asistle oyuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 3 gol atan Larin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 90 dakikaya 1 gol sığdırdı.

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2018 yılında Orlando City'den 1.85 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Larin, iyi bir ücrete satılabilecek duruma geldi.

Siyah-beyazlı takım, tüm kulüplerin büyük ekonomik krizler yaşadığı bu dönemde, sezon sonunda böyle bir ihracat yapabilir ve bunun kulübe katkısı oldukça büyük olur.

Türk kulüplerinin bu ekonomik dar boğazdan kurtuluşunun tek yolu, maliyeti düşük oyuncuların performansını geliştirip onları iyi bir fiyata yurt dışına pazarlamaktan geçiyor.

Bu performansı geliştirmek de, doğru hoca tercihleri ile alakalı bir durum.