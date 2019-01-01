Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan'a 9 milyonluk teklif! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 22 Mayıs

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Dorukhan Toköz'le ilgilenen Avrupa kulüplerinin sayısı artıyor.

Fanatik'in iddiasına göre, 'dan sonra de Dorukhan'a talip oldu.

Igor Tudor'un çalıştırdığı ekibi, 9 milyon euro'luk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Fikret Orman ve ekibi, bu olası teklife sıcak bakıyor. Son karar, gerçekleştirilecek olan transfer zirvesinin ardından verilecek.

Bu sezon Şenol Güneş'in gözdesi haline gelen Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 20 maça çıktı, bu maçların 19'unda ilk 11'de oynadı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı için ilk adımı atıyor

Şenol Güneş'in 1 Haziran itibarıyla A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle bu tarihe kadar yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk hamlesini yapıyor.

Sabah' ın haberine göre Başkan Fikret Orman, Medipol 'le üst üste ikinci kez şampiyonluğun eşiğinden dönen Abdullah Avcı ile bugün pazarlık masasına oturacak. Tecrübeli çalıştırıcı ile yapılacak ilk görüşmede, talepleri öğrenilecek. Ardından da resmi teklif iletilecek.

Haberde güçlü bir taraftar topluluğu ve camiayla ligde şampiyonluğu elde edebileceğini düşünen Avcı'nın da bu yeni meydan okumaya oldukça istekli olduğu belirtildi. İki tarafın görüşmelerinden çıkacak sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik patronu en geç gelecek hafta resmen açıklanacak.

Avcı'nın takımın başına geçmesi yüksek ihtimal görülürken Aytemiz 'la başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ikinci aday konumunda bulunuyor.

Marcelo yeniden Kartal mı olacak?

Beşiktaş'ta 1,5 yıl forma giydikten sonra 'a transfer olan Marcelo Guedes, siyah-beyazlı ekibe geri dönmek istiyor.

Asis Analiz'den Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş'ta 1.5 sezon görev yaptıktan sonra 7 milyon euro karşılığında ekiplerinden Lyon'a transfer olan Marcelo, tekrar Beşiktaş'a dönmek istiyor.

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Fransa'da mutsuz olan Brezilyalı stoperin ailesi de 'ye dönme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Bu doğrultuda menajerine haber yollayan 32 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile temasa geçip geri dönmek istediğini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın da Marcelo'nun bu isteğine olumlu yanıt verdiği ve 32 yaşındaki tecrübeli stoperi satış opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Marcelo, bu sezon Lyon formasıyla ligde 32 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Medel alarmı

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Şilili futbolcusu Gary Medel'in kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği öne sürüldü. Milliyet Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre deneyimli oyuncu, alacaklarına karşılık yönetimden bonservis isteyecek.

Ara transfer döneminde Premier Lig ekibi ile görüşen fakat Beşiktaş’ın izin vermemesi nedeniyle ayrılamayan Medel'in, sezon biter bitmez kulüp bulması için menajerine talimat verdiği belirtildi.

Beşiktaş’tan yıllık 2 milyon 300 bin euro alan Medel’in gitmesine şimdilik soğuk bakan yönetimin, senelik ücretinde indirim yapması halinde yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşündüğü ileri sürüldü.



Medel’den olumsuz yanıt alması halinde Beşiktaş Yönetimi karşılıklı anlaşarak Şilili oyuncuyla yollarını ayırmaya çalışacak.