Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda üç oyuncusu yer almadı.

Beşiktaş'ın maçı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens de Gaziantep'e götürülmedi.

Öte yandan yeni transferler Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby ile sakatlığı geçen Atiba Hutchinson ise maç kadrosunda yer aldılar.

Sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroya alınmayan Lens ise 12'den fazla yabancı oyuncu kadroda bulunamayacağı için İstanbul'da bırakıldı.