Beşiktaş'ın finansal destek kampanyası başlıyor

Siyah beyazlı kulüp, taraftar destek paketleriyle birlikte finansal bir rahatlamaya gitmeyi planıyor.

Beşiktaş, finansal açıdan rahatlamaya gidebilmek adına yeni bir kampanya başlatıyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, siyah beyazlı kulüp taraftar odaklı bir maddi destek kampanyası başlatacak. Bu kapsamda, katılanlara SMS paketleri, havale, EFT ve düzenli ödeme karşılığında çeşitli hediyeler verilecek.

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En yüksek bedeli 20 TL olan SMS paketleriyle çekilişlerin yanı sıra futbolcularla bağış yapacak kişileri bir araya getirme gibi organizasyonlar planlanıyor. EFT, havale ve kredi kartıyla düzenli ödeme seçenekleri de olacak.

Daha fazla takım

12 Haziran Cuma günü duyurulması planlanan kampanya kapsamında 100 - 150 milyon TL, genelde ise 250 milyon TL gelir elde edilmesi amaçlanıyor. Öncelikli hedef, acil ödenmesi gereken borçları sıfırlamak ve toplanan paraya TFF'ye sunulacak mali tablolarda yer vermek.

Kampanyanın başında İkinci Başkan Adnan Dalgakıran yer alacak.