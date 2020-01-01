Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı...

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında 'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta derbi maçın aday kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte sakatlıklarını atlatan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng kadroda yer aldı.

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Sakatlıkları devam eden Douglas, Adem Ljajic, Umut Nayir ile cezalı olan Georges-Kevin N'Koudou ise derbi maçta forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı aday kadrosu şu isimlerden oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Domagoj Vida, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng