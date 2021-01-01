Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'e Twitter'da Elon Musk sürprizi

Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew'in Twitter hesabı hacklendi. 2004-2005 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 13 gol kaydeden Carew'in Twitter hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, Carew'in profil fotoğrafını ünlü girişimci Elon Musk'ın Twitter'ının profil fotoğrafıyla değiştirirken, Carew'in ismi yerine Elon Musk'ın adı yazıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra ülkesinde sinema sektörüne giren ve çeşitli film ile dizilerde rol alan Carew kariyeri boyunca Valerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Beşiktaş, Lyon, Aston Villa, Stoke City ve West Ham United formaları giymişti.