Beşiktaş'ın eski yıldızı Amokachi ve Wenger aynı kurulda
20 yılı aşkın bir süre Arsenal'i çalıştıran ve kazandığı kupaların yanı sıra İngiliz futbolunda önemli bir iz bırakmayı başaran Arsene Wenger, teknik direktörlük kariyerini noktaladıktan sonra futbol dünyasında söz sahibi olmaya devam etmişti.
FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü ünvanıyla görev yapan Wenger, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi konusuyla son günlerde tekrar gündeme gelmişti.
Arsene Wenger, bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Daniel Amokachi ile birlikte IFAB'ın danışmanlık kuruluna katıldı.
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Amokachi ve Wenger, IFAB'da birlikte
IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), Futtbol Danışmanlık Paneli'ne yeni üyelerin katıldığını açıkladı,
Bu panele eski Beşiktaşlı Amokachi ve Wenger'in yanı sıra Mercy Akide, Kay Cossington, Jillian Ellis, Maxwell Scherrer ve Lydia Williams da katıldı.
Amokachi'nin Beşiktaş karnesi
Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş formasını 1996-99 yılları arasında giydi.
Bu süreçte siyah-beyazlı formayı 102 maçta terleten Amokachi, 22 gol kaydetti.