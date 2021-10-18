Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Daniel Amokachi, Arsene Wenger ile aynı kurulda yer aldı.

20 yılı aşkın bir süre Arsenal'i çalıştıran ve kazandığı kupaların yanı sıra İngiliz futbolunda önemli bir iz bırakmayı başaran Arsene Wenger, teknik direktörlük kariyerini noktaladıktan sonra futbol dünyasında söz sahibi olmaya devam etmişti.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü ünvanıyla görev yapan Wenger, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi konusuyla son günlerde tekrar gündeme gelmişti.

Arsene Wenger, bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Daniel Amokachi ile birlikte IFAB'ın danışmanlık kuruluna katıldı.

Amokachi ve Wenger, IFAB'da birlikte

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), Futtbol Danışmanlık Paneli'ne yeni üyelerin katıldığını açıkladı,

Bu panele eski Beşiktaşlı Amokachi ve Wenger'in yanı sıra Mercy Akide, Kay Cossington, Jillian Ellis, Maxwell Scherrer ve Lydia Williams da katıldı.

Seven new members have been appointed to The IFAB's Football Advisory Panel:



➡️ Mercy Akide

➡️ Daniel Amokachi

➡️ Kay Cossington

➡️ Jillian Ellis

➡️ Maxwell Scherrer

➡️ Arsène Wenger

➡️ Lydia Williams



Over the next few days, all new members will be presented in detail. pic.twitter.com/5yj1OaxjYl — The IFAB (@TheIFAB) October 18, 2021

Amokachi'nin Beşiktaş karnesi

Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş formasını 1996-99 yılları arasında giydi.

Bu süreçte siyah-beyazlı formayı 102 maçta terleten Amokachi, 22 gol kaydetti.

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