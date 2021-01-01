Beşiktaş'ın eski oyuncusundan Sergen Yalçın'a mesaj: Bu işi bitir

Stefan Kuntz, şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'a destek verdi.

Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'a bir destek de Beşiktaş'ın eski oyuncusundan geldi.

1995-96 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve şu anda Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Stefan Kuntz, Beşiktaş'tan şampiyonluk bekliyor.

Ne söylendi?

TRT Deutsch'a konuşan Kuntz, siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda eski takımına başarılar dileyip şunları söyledi:

"En kalbi duygularımla Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Sevgili Sergen, bu işi bitir ve Kara Kartal şampiyon olsun. Almanya'dan en içten tebriklerimi sunmak istiyorum."

58 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ta hocalık yapıp yapmak istemediğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



"Sergen'in uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını ve bu yüzden Beşiktaş'ın yeni bir antrenöre ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum ve bunu umuyorum. Ama tabii benim için Türk kulüpleri söz konusu olduğunda, akla en çok gelen Beşiktaş."

İstiklal Marşı'nı neden ezberledi?

Kuntz, Türkçeyi hâlâ hatırladığını ve aynı zamanda Türk milli marşının ilk satırlarını ezberlediğini de söyledi.

"Bir restoranda 'Tea istiyor musun?' denildiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi.

"Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım."

Almanya Milli Takım forması ile 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Kuntz, o dönemde uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye ettiğini söyledi.

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