Beşiktaş'ın eski oyuncusu Olcay Şahan: Ricardo Quaresma kıskançtı

Siyah-beyazlıların eski sol kanadı, Portekizli oyuncuya dair ilginç ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın kariyerini Yeni Malatyaspor'da sürdüren eski oyuncusu Olcay Şahan, siyah-beyazlı takımdaki dönemine dair açıklamalarda bulundu.

Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olan gurbetçi futbolcu, Beşiktaş'ta düzenli oynamasının, kendisinin yedek kaldığı maçlarda Ricardo Quaresma'yı rahatsız ettiğini söyledi.

Olcay Şahan ne söyledi?

Quaresma'nın yedek kalmaktan hoşlanmadığını söyleyen Olcay, Portekizli oyuncuyla yaşadıklarına değindi:

"Ben düzenli bir şekilde oynadığım ya Gökhan Töre ya da Quaresma yedek kalıyordu. İkisinin oynadığı ve benim yedek kaldığım bir maçtan önce Quaresma iyi oynamaları haline ilerleyen haftalarda benim yedek kalmaya devam edeceğime yönelik ifadeler kullanmıştı,ama sonrasında yine ben oynamıştım ve onlardan biri yedek kalmıştı.

"Quaresma biraz kıskançtı. Her şeyin ondan sorulmasını istiyordu, ama bizim takımda böyle bir durum yoktu.

"Bizle oynadığı ilk sezonda herhangi bir sıkıntı yoktu, çünkü kendisini takımın üzerinde görmüyordu. İkinci sezon vazgeçilmez olduğunu hissetmeye başlayınca tavırları da maalesef değişiklik gösterdi."

"Kadromuz çok kaliteliydi"

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadıkları dönemde üst düzey bir kadro kalitesine sahip olduklarını belirten Olcay, oynamayanların da oynayanlar kadar kaliteli olduğunu söyledi:

"Şampiyon olduğumuz ilk sezonda çok alternatifli bir kadromuz vardı. Ben ve Gökhan Töre oynarken, Quaresma ve Kerim Frei yedekti. Mario Gomez oynamazsa Cenk Tosun oynuyordu.

"Orta sahada Atiba (Hutchinson), (Jose) Sosa ve Oğuzhan (Özyakup) ile oynuyorduk ama onlar olmadığında Necip (Uysal), Veli (Kavlak) ve Tolgay (Arslan) da çok iyiydi. Kimin oynadığının çok fazla önemi yoktu.

"Beşiktaş ile şampiyonluk benim için zirveydi. Türkiye'de yaşayabileceğim en büyük başarıyı elde ettim. Kupayı kaldırmadan önce stada teknelerle gidişimiz inanılmaz bir atmosferdi. Beşiktaş'tan güzel anılarla ayrıldım ve taraftarın sevgisini her zaman hissettim. Geriye dönüp baktığımda güzel hatırlıyorum."