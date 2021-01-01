Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius: Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmem var, ama Union Berlin'de kalabilirim

Bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Loris Karius, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2018 ile 2020 yılları arasında Beşiktaş kalesini koruyan ve daha sonra Bundesliga takımlarından Union Berlin'e kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius, Almanya'da kalabileceğini açıkladı.

Karius, Berlin ekibiyle kiralık sözleşmesini uzatmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'a transfer olmadan bir sezon önce Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında yaptığı hatalarla Kırmızılar'ın kupayı kaybetmesinde büyük rol oynamıştı.

O yaz Jürgen Klopp, Roma'dan Alisson Becker'i transfer ederken, Karius ise iki sezon kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performansla sıkça eleştirilen Alman kalecinin Liverpool'a dönme ihtimâli çok az.

Loris Karius ne söyledi?

18 ay sonra Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Karius, Bild' e açıklamalar yaptı .

"2022 yılına kadar Liverpool ile sözleşmem var. Ama elbette şartlar uygun olursa Union Berlin'de kalmayı hayâl ediyorum.

Buradaki takım ruhu bana iyi geliyor. Pahalı bir araba kullansam bile her zaman gerçekçi bir adamım."

Karius Liverpool'da kaç maç oynadı?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, 2016'da gelecek vadeden Karius'u eski takımı Mainz'dan 6.2 milyon euro'ya transfer etmişti. Daha önce Manchester City akademisinde forma giyen Alman kaleci, ikinci İngiltere macerasını memnuniyetle kabul etmişti.

Karius, Anfield'da uzun süre Simon Mignolet'in arkasında yedek oturdu. Ancak Belçikalı kalecinin yaptığı hatalardan sonra daha fazla şans bulmaya başladı. 2016-17 sezonunda 16 maça, ertesi sezon ise 33 maça çıktı.

Son olarak Liverpool formasını Real Madrid maçında giydi ve yaptığı hatalardan sonra sahadan gözyaşları içinde ayrıldı. Artık takıma dönme ihtimâli yok denecek kadar az.

Karius, Union Berlin'de başarılı oldu mu?

Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyen Karius, maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle sözleşmesini sonlandırdı. Alman kaleci, bu sezon sadece beş karşılaşmada görev yapabildi. Union Berlin'in son beş Bundesliga maçının dördünde sahada olan Karius, sadece iki gol yedi ve bu maçlarda takımı mağlubiyet yüzü görmedi.