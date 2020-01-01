Stuttgart

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez futbolu bıraktı

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Mario Gomez Stuttgart 2020
Getty
Bundesliga 2 takımlarından Stuttgart’ta forma giyen ve bir dönem Beşiktaş’ta da oynayan Mario Gomez, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Mario Gomez, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, Stuttgart kulübünde geçirdiği dönem için minnettar olduğunu belirterek, "Burada kariyerimi bitirmek benim hayalimdi. Bunun bu müthiş başarıyla şimdi olması daha da iyi" şeklinde konuştu.

Stuttgart’ın yeniden Bundesliga'ya yükseldiğini belirten tecrübeli golcü, Stuttgart için son görevini yerine getirdiğini kaydetti.

2004’te Stuttgart’ta kariyerine başlayan Gomez, 2007’de bu takımla birlikte Bundesliga'da şampiyonluk yaşamış ve aynı sezon “yılın futbolcusu” seçilmişti.

2009’da Bayern Münih’e transfer edilen Alman futbolcu, Bayern Münih ile iki kez lig ve birer kez Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı.

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    Kariyerinde Fiorentina ve Beşiktaş’ta da forma giyen yıldız futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu olmuş ve gol krallığı yaşamıştı.

    Daha sonra Wolfsburg ve yeniden Stuttgart’a transfer olan Gomez, Bundesliga’da giydiği 328 maçta 170 gol attı.

    Gomez, 78 kez giydiği Alman milli takım formasıyla da 31 gol kaydetti.

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