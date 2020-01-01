Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez futbolu bıraktı
Stuttgart’ın yeniden Bundesliga'ya yükseldiğini belirten tecrübeli golcü, Stuttgart için son görevini yerine getirdiğini kaydetti.
2004’te Stuttgart’ta kariyerine başlayan Gomez, 2007’de bu takımla birlikte Bundesliga'da şampiyonluk yaşamış ve aynı sezon “yılın futbolcusu” seçilmişti.
2009’da Bayern Münih’e transfer edilen Alman futbolcu, Bayern Münih ile iki kez lig ve birer kez Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamıştı.
Kariyerinde Fiorentina ve Beşiktaş’ta da forma giyen yıldız futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu olmuş ve gol krallığı yaşamıştı.
Daha sonra Wolfsburg ve yeniden Stuttgart’a transfer olan Gomez, Bundesliga’da giydiği 328 maçta 170 gol attı.
Gomez, 78 kez giydiği Alman milli takım formasıyla da 31 gol kaydetti.