Beşiktaş'ın en iyi ara transferleri

2000'li yıllarda Beşiktaş'ın yaptığı en iyi devre arası transferlerini listeledik.

2019-2020 sezonunun ara transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ın 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği en iyi devre arası hamlelerini hazırladık...

Brescia'dan transfer edilen İtalyan orta saha oyuncusu siyah beyazlıların 100. yılında şampiyonluğa yürüdüğü sezonun ikinci yarısında 16 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Ahmet Dursun, Daniel Pancu, Sergen Yalçın, Tümer Metin ve İlhan Mansız gibi hücum yönü kuvvetli oyuncuların arkasında sağlamlığıyla dikkatleri üzerine çeken Giunti, 2003-04 sezonunda da siyah beyazlı formayla 25 maça çıktı.

Manisaspor'dan 5 milyon euro karşılığında kadroya katılan Slovak oyuncu, Beşiktaş'ın simge isimlerinden biri olmayı başardı. Geldiği ilk sezonda 21 maçta 9 gol atarak taraftarlara kendini sevdiren Holosko, 2013-14 sezonunun sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam etti. Beşiktaş ile 192 maça çıkan Holosko, 55 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

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O sezonu çifte kupa ile tamamlayan Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ı, tecrübeli oyuncu Yusuf Şimşek'ten de müthiş bir katkı aldı. 2008-09 sezonuna formasıyla başlayan Yusuf Şimşek, ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamazken, ikinci yarıda siyah beyazlı formayı giydiği toplam 21 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Özellikle maçında attığı kritik gol Beşiktaş'ın sezonu mutlu sonla noktalamasında kritik bir önem arz ediyordu.

2008-09 sezonunda şampiyonluk yarışında ile çekişen Beşiktaş'a ara transferde yapılan Ernst takviyesi müthiş bir verim sağladı. Cisse ile müthiş bir ikili oluşturan Alman orta saha oyuncusu, sezonun çifte kupa ile kapatılmasında çok önemli bir pay sahibi oldu. Siyah beyazlı formayı üç sezon daha giyen Alman oyuncu, Beşiktaş kariyerini 146 maçta 9 gol ve 1 asistle noktaladı.

O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 'in kadrosunda yer alan Portekizli golcü, takımının Avrupa defterini kapamasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 2010 Dünya Kupası'nda da Milli Takımı adına 1 gol kaydeden Almeida, Beşiktaş'a geldiği ilk sezonda çıktığı 20 maçta 8 gol kaydetti. Bazen kaçırdığı gollerle eleştirilse de değerli bir oyuncu olduğunu siyah beyazlı formayla rakip filelere gönderdiği 47 golle kanıtladı.

, , ve Portekiz Milli Takımı formalarıyla Avrupa'nın en üst düzey organizasyonlarında mücadele eden Simao, 31 yaşındayken Beşiktaş'a transfer oldu. O sezon takımına Ziraat Kupası'nı kazandıran penaltı vuruşunu gole çeviren Simao, 1,5 sezonda siyah beyazlı formayla toplam 62 maça çıkarken 13 kez gol sevinci yaşadı.

Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak transfer edildiğinde kimse kendisinden böylesine bir performans beklemiyordu. Kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu ve kazanılan başarılarda başrol oynadı. Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun forma giydiği dönemde UEFA 'nde çeyrek final, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz olarak grubu lider bitirme ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ryan Babel, 97 maçlık Beşiktaş kariyerini 32 gol ve 13 asistle noktaladı.

Bu sezon Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu geçiren Hırvat oyuncu, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda finale çıkan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş savunmasının lideri olan Vida, attığı gollerle de takımına katkı sağlamayı başarıyor. 30 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıylaçıktığı 87 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

2006-2008 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, siyah beyazlı ekibin uzun süren forvet arayışlarına son noktayı koydu. İkinci Beşiktaş döneminde çıktığı 26 maçta 16 gol atan 34 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında siyah beyazlı ekibin en çok gol atan oyuncusu oldu.