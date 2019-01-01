Beşiktaş'ın Douglas ısrarı sürüyor... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 17 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Hürriyet 'in haberine göre; siyah beyazlılar, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira için temaslarını sıklaştırdı.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde geri çağrılmasına ve Sivasspor tarafından kiralamanın iptal edilmesine yönelik bir madde bulunduğu ve siyah beyazlıların bu maddeyi kullanarak hukuki engelleri aşmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı

Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Sabah 'ın haberine göre; siyah beyazlılar, 3 yıldır transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka için Schalke'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Alman ekibinin geçtiğimiz sezon 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'a sürpriz sağ bek

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sağ bek istemesi üzerine harekete geçen yönetimin önüne scout ekibinden sürpriz bir isim geldi.

Sözcü' nün İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 26 yaşındaki Eli Dasa, listeye dahil edildi.

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan İsrailli futbolcu, 6 asist yaptı.

Vagner Love, Beşiktaş'ı şikayet etti

Sabah'ın haberine göre; anlaştığı Corintihians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti.

Brezilyalının avukatı daha önce Siyah-Beyazlıları FIFA ile tehdit etmiş, Başkan Fikret Orman ise, 'FIFA'nın merkezi İsviçre'de. İsteyen uçakla gider ve gelir' demişti.