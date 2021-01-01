Beşiktaş'ın derbi kadrosunda Ajdin Hasic yok, Adem Ljajic var

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını tamamladı ve kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girdi.

Beşiktaş'ın derbi kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.