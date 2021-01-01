Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Cenk Tosun'a Celta Vigo kancası

Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'a Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un da formasını giydiği Celta Vigo talip oldu.

Euro 2020'de milli takımımızın en önemli gol silahlarından biri olacak olan Cenk Tosun'un ara transfer dönemi sona ermeden Everton'dan ayrılması beklenirken, golcü oyuncunun gelen çok sayıda tekliften hangisini değerlendireceği de merak konusu.

Dün Everton'ın onay vermesi halinde yeniden Beşiktaş forması giymekten mutluluk duyacağını ifade eden Cenk'e siyah-beyazlı takımın yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'dan da tekliflerin olduğu öğrenilirken, bu transferin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Son olarak İspanyol basınından AS'ın haberine göre Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un da formasını giydiği Celta Vigo Cenk'e yakın bir ilgi gösterirken, sportif direktör Felipe Minambres'in oyuncuyla doğrudan temasa geçtiği ifade edildi.

Celta'nın teklifine rağmen Bundesliga ekiplerinden Augsburg'un teklifine daha sıcak bakan Cenk'in Beşiktaş'tan gelecek adıma göre karar vermesi bekleniyor.