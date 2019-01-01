Beşiktaş'ın Braga mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, UEFA K Grubu dördüncü haftasında 'in Braga takımıyla 7 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, Süper Lig'in 10. haftasında dün karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı, Georges-Kevin N'Koudou'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar, Braga maçının hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.