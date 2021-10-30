Beşiktaş'ın Bosnalı oyuncusu Miralem Pjanic Sporting Lisbon maçında oynayabilecek mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic'in sakatlığı hakkında konuştu.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasından önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bosnalı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Miralem Pjanic'in, Hatayspor maçında oynamayacağını söyleyen Sergen Yalçın, yıldız oyuncusunun Sporting Lisbon deplasmanında da sahaya çıkamayacağını düşünüyor.

Ne söylendi?

Bu sezon birçok sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş'a, bir kötü haber de Bosnalı yıldız orta saha oyuncusu Pjanic'ten geldi. Hatayspor maçının öncesinde konuşan Sergen Yalçın, Siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.

Sergen Yalçın, "Miralem Pjanic, Hatayspor maçında oynayamayacak. Pjanic'in, Sporting Lisbon karşılaşmasında da olmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Miralem Pjanic'in Beşiktaş performansı

Beşiktaş'a 2021-2022 sezonun başında İspanya'nın dev kulübü Barcelona'dan transfer olan Bosnalı yıldız oyuncu, şu ana kadar 5 Süper Lig maçında oynadı. Forma giydiği 5 maçın 4'üne ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Siyah Beyazlı takımla Şampiyonlar Ligi'nde Borissia Dortmund ve Sporting Lisbon maçlarında da oynayan Bosnalı yıldız Miralem Pjanic, 2 maçta 2 asistlik performansıyla taraftarının beğenisini kazandı.

Geçtiğimiz sezon Hollandalı menajer Ronald Koeman tarafından kadroda pek fazla düşünülmeyen Miralem Pjanic, bu sezon daha fazla forma giymek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Bosnalı yıldız, özellikle Hollandalı hocanın iletişim eksikliği sebebiyle Barcelona'dan ayrıldığını ifade etmişti.

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