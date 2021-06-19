Bonservisi Sporting Lisbon’da bulunan Rosier, Beşiktaş’ın yanı sıra Marsilya’nın da kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Bein Sports Fransa’ya konuşan yıldız oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rosier, geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirmişti. Oyuncudan memnun kalan siyah-beyazlıların, Rosier’nin bonservisini almak için girişimlerde bulunacağı biliniyordu. Ancak Fransız yıldız, yaptığı açıklamalarla farklı takımlardan da teklif aldığını doğruladı.

Neler söylendi?

Valentin Rosier, şu açıklamalarda bulundu: “Marsilya’nın benimle ilgilendiğini duydum ve açıkçası buna şaşırdım. Marsilya, Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri ve Marsilya’dan bir teklif alıyorsanız bunu geri çeviremezsiniz.”

“Marsilya gibi bir takımda oynamak için zihinsel açıdan çok kuvvetli olmanız gerekir. Şu anda hedefim Beşiktaş ile devam etmek ya da Avrupa’da büyük bir kulübe transfer olmak. Öyle ya da böyle, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum.”

“Menajerimle birlikte gelen teklifleri değerlendireceğiz. Şu aşamada hangi takımlardan teklif aldığımı açıklayamam. Hangi takımlarda oynayabilecek düzeyde olduğumu biliyorum.”

“Sporting Lizbon ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler sürüyor. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını zamanla öğreneceğiz. Bana en uygun ligin ise Bundesliga olduğunu düşünüyorum, oradaki oyun anlayışı hoşuma gidiyor.”

Rosier’in Beşiktaş karnesi

Geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlıların formasını Süper Lig’de 33 kez terleten Fransız oyuncu, Sergen Yalçın’ın vazgeçilmezlerinden biri olmayı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmayı başarmıştı. Rosier, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

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