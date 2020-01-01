Beşiktaş'ın antrenörü Şenol Fidan kimdir?

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçında teknik direktör olarak Şenol Fidan'ın takımın başında olacağını açıkladı.

Beşiktaş yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştı. Siyah beyazlı yönetim henüz yeni teknik direktörü açıklamazken mücadelesinde Beşiktaş'ın başında Şenol Fidan'ın bulunacağını açıkladı.

Şenol Fidan kimdir?

29 Ocak 1966'da İstanbul'da doğan Şenol Fidan, futbola Beykoz'da başladı. 1986'da 'a transfer olan Fidan, burada geçirdiği 2 sezonun ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Stoperde görev yapan Fidan, siyah beyazlı takımda 5 sezon forma giydi. 3 kez üst üste şampiyon olan takımın kadrosunda yer alan Şenol Fidan, daha sonra Gaziantepspor, Çanakkale Dardanelspor, ve Pendikspor'da oynadıktan futbolu bıraktı.

Antrenörlük kariyerine de Beykozspor'da başlayan Şenol Fidan, burada teknik adamlığa kadar yükseldi. 207/08'de de Kahramanmaraşspor'da teknik adamlık yaptı. Ardından uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını üstlenen Fidan, ve 'nde çalıştı. 2017/18 sezonunda Kemerspor'da teknik direktörlük yapan Fidan, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle Beşiktaş'ta yardımcı antrenör oldu.

Göztepe maçında kulübe Şenol Fidan'a emanet

Beşiktaş yönetimi siyah beyazlı takımın Göztepe ile oynayacağı mücadelede Şenol Fidan'ın takımın başında bulunacağını açıkladı.

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Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna 20 futbolcuyu dahil etti;

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.