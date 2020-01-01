Transfer

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler

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Bernard Mensah Beşiktaş 08172020
twitter/besiktas
Beşiktaş 2020-2021 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş hangi oyuncuları transfer etti?

OYUNCU ESKİ TAKMI BONSERVİS
Fabrice N'Sakala Alanyaspor Bedelsiz
Bernard Mensah Kayserispor Kiralık

Beşiktaş'tan hangi oyuncular ayrıldı?

OYUNCU BONSERVİS
Gökhan Gönül Serbest kaldı
Caner Erkin Serbest kaldı
Burak Yılmaz Serbest kaldı
Sedat Şahintürk Serbest kaldı

 

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