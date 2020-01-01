Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu transferleri: Gelenler - Gidenler
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twitter/besiktas
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş hangi oyuncuları transfer etti?
|OYUNCU
|ESKİ TAKMI
|BONSERVİS
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|Bedelsiz
|Bernard Mensah
|Kayserispor
|Kiralık
Beşiktaş'tan hangi oyuncular ayrıldı?
|OYUNCU
|BONSERVİS
|Gökhan Gönül
|Serbest kaldı
|Caner Erkin
|Serbest kaldı
|Burak Yılmaz
|Serbest kaldı
|Sedat Şahintürk
|Serbest kaldı