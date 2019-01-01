Süper Lig

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu fikstürü

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Siyah beyazlılar, 2019-2020 sezonunu deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçla açacak.

Beşiktaş'ın 2019-2020 fikstürü belli oldu. Siyah beyazlılar ligin ilk haftasında deplasmanda Sİvasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ilk iç saha maçını ise ligin ikinci haftasında Göztepe'ye karşı oynayacak.

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Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?

Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde sezonun 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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9. haftada Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısının son derbisinde ise 16. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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