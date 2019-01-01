Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu fikstürü

Siyah beyazlılar, 2019-2020 sezonunu deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçla açacak.

Beşiktaş'ın 2019-2020 fikstürü belli oldu. Siyah beyazlılar ligin ilk haftasında deplasmanda Sİvasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ilk iç saha maçını ise ligin ikinci haftasında 'ye karşı oynayacak.

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Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?

Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde sezonun 6. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak.

9. haftada 'ı konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısının son derbisinde ise 16. haftada Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek.