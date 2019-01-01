Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu fikstürü
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Beşiktaş'ın 2019-2020 fikstürü belli oldu. Siyah beyazlılar ligin ilk haftasında deplasmanda Sİvasspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş ilk iç saha maçını ise ligin ikinci haftasında Göztepe'ye karşı oynayacak.
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Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?
Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde sezonun 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
9. haftada Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısının son derbisinde ise 16. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.