Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Younes Belhanda'ya siyah-beyazlılar ne yanıt verdi?

Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Faslı oyuncuya olumsuz geri dönüşte bulundu.

Galatasaray'ın, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda kendine kulüp arıyor.

Türkiye'deki yaşantısından memnun olduğu bilinen Faslı oyuncunun, ilk olarak Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Belhanda, İstanbul'dan gitmedi ve burada kulüp aramaya başladı. İstanbul takımlarına haber gönderen yıldız oyuncu, ilk olarak Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Şampiyonluk yarışında yoluna dolu dizgin devam eden siyah-beyazlıların cevabı ise net oldu. Beşiktaş , Belhanda'nın görüşme isteğine ret yanıtı verdi ve Faslı oyuncu ile herhangi bir tasarrufunun olmadığını ortaya koydu.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadyumu'nun zemininden şikayet eden Belhanda, yaptığı açıklamada yönetim kurulunu hedef almıştı:

"Biz pas yapmaya çalışan bir takımız ama sahamızın zeminini görüyoruz. Antrenman yaptığımız Florya'daki tesislerin durumu maçları oynadığımız sahanın zemininden daha iyi.

Bu durum normal mi? Hayır bu durum normal değil. Yöneticilerimiz Twitter ve Instagram'da gezeceğine sahanın zeminiyle ilgilenmeli."

Belhanda'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray, geçtiğimiz hafta içinde Faslı oyuncunun sezon sonuna dek sürecek olan kontratını tek taraflı olarak feshetmişti.

Fatih Terim ne söyledi?

Kayserispor maçı öncesinde Belhanda konusuna değinen Fatih Terim, bu konunun çok uzatılmaması gerektiğini belirtip takım bütünlüğüne vurgu yapmıştı:

"İki sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde bu takım beni de gönderdi ama ben Galatasaray'a küsmedim. Dolayısıyla bunun bir kaos ya da kriz yaratmasına izin veremeyiz."

Belhanda bu sezon kaç gol attı?

Faslı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 28 kez Galatasaray formasını giydi. Belhanda, Spor Toto Süper Lig'de 22 kez sahaya çıkarken 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

Ligde toplamda 9 gole direkt olarak katkı sağlayan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkp 1 gol kaydetti.

Belhanda, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 3 kez forma giydi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.