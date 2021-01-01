Beşiktaş'a şampiyonluk için kaç puan lazım?

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüslemeye artık çok yakın.

Spor Toto Süper Lig'de 78 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, son dört karşılaşmaya büyük bir avantajla giriyor.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından siyah - beyazlıların en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı beş oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in kalan dört haftasında yedi puan alması halinde 2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçlarını kazansa dahi, kalan dört maçta alınacak yedi puan Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya yetecek.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 1 Mayıs günü Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Bu karşılaşmanın ardından 8 Mayıs'ta Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacak olan siyah - beyazlılar derbinin ardından evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Son dört haftada bir kez İstanbul dışına seyahat edecek olan Beşiktaş son hafta deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Son olarak 2016/2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, üç sezon aradan sonra yeniden Süper Lig kupasını müzesine götürmüş olacak.

Sergen Yalçın ilk şampiyonluğuna çok yakın

İlk A Takım antrenörlüğü deneyimini 2013 yılında Gaziantepspor'da yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, ardından sırasıyla, Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor takımlarında görev yaptı.

2019/2020 sezonunun 20. haftasında göreve gelen Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş ile mutlu sona çok yaklaştı.