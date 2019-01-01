Beşiktaş'a sakatlık şoku! Kagawa ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı." ifadeleri kullanıldı.
Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül’ün adale sakatlıkları nedeniyle yer almadığı takımımızın İ.M. Kayserispor maçı kadrosu:— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Mart 2019
Karius
Utku
Ersin
Caner
Rıdvan
Adriano
Vida
Mirin
Roco
Medel
Atiba
Ljajic
Muhayer
Dorukhan
Oğuzhan
Quaresma
Lens
Larin
Mustafa
Güven
Burak#Beşiktaş pic.twitter.com/9fFY9oWjBs
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 21 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.