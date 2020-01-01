Beşiktaş'a Gürcü oyuncu iddiası! Nika Ninua ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilk iddia Gürcü basınından geldi. Siyah beyazlıların, 21 yaşındaki Nika Ninua ile anlaştığı öne sürüldü.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ilk transfer haberi geldi.

Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Nika Ninua'yı kadrosuna kattığı iddia edildi. Adjarasport'un haberine göre iki taraf karşılıklı olarak anlaşma sağladı.

2016 yılından beri Dinamo Tiflis forması giyen Ninua, geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol atıp, 11 asist yaptı. Gürcü futbolcu bu sezon ise çıktığı 9 mücadelede 2 gol kaydetti.

Daha fazla takım

Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı da yapan Gürcü futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi olduğu iddia edilen Nika Ninua kimdir?

Nika Ninua, 22 Haziran 1999 yılında Tiflis'te doğdu. Gürcü oyuncu merkez orta saha olarak görev alıyor.

1.86 cm boyundaki Ninua, Dinamo Tiflis forması giyiyor. Ninua'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

Haberin devamı aşağıda

21 yaşındaki oyuncu Gürcistan U17, U19 ve U21 Milli Takımlarının formasını giydi.

Geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergilemiş ve takımıyla lig şampiyonluğu elde etmişti.

Genç oyuncu aynı zamanda geçen sezondan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyor.