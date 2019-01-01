Beşiktaş'a Fenerbahçe derbilerinde İddaa'da favori gösterilmek yaramıyor!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde İddaa'da 1,60'lık oranı ile maçın favorisi gösteriliyor.
Siyah beyazlılar, İddaa Türkiye'de başladığından beri Fenerbahçe ile oynadığı 40 maçın 13'ünde oranlarda favori gösterildi. Beşiktaş, bu maçların sadece dördünü kazanabildi (4B, 5M).
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1,60 oranla galibiyeti yok!
Bu 13 maçın ikisinde İddaa'da Beşiktaş'ın galibiyetine 1,60'lık oran verildi. Siyah beyazlılar bu iki maçı da kazanamadı.
|Tarih
|Maç
|MS 1
|MS 0
|MS 2
|25.04.2004
|Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
|2,20
|2,75
|2,65
|11.04.2007
|Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
|2,10
|3,00
|2,55
|05.05.2007
|Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe
|2,20
|3,00
|2,50
|03.05.2009
|Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe
|1,60
|3,50
|3,75
|03.03.2013
|Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
|2,20
|3,10
|2,35
|20.04.2014
|Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
|2,15
|3,30
|2,30
|02.11.2014
|Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe
|2,20
|3,20
|2,30
|27.09.2015
|Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
|2,10
|3,20
|2,40
|05.02.2017
|Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe
|1,80
|3,20
|3,60
|07.05.2017
|Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
|1,60
|3,30
|3,60
|25.02.2018
|Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe
|1,90
|3,00
|2,90
|01.03.2018
|Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe
|1,70
|3,20
|2,30
|24.09.2018
|Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
|2,50
|3,10
|2,10