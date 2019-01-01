Beşiktaş'a Fenerbahçe derbilerinde İddaa'da favori gösterilmek yaramıyor!

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Siyah beyazlılar, Türkiye'de İddaa başladığından beri Fenerbahçe derbilerinde 13 kez favori gösterildi ama bu maçların sadece dördünü kazanabildi.