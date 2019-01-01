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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbilerinde İddaa'da favori gösterilmek yaramıyor!

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Siyah beyazlılar, Türkiye'de İddaa başladığından beri Fenerbahçe derbilerinde 13 kez favori gösterildi ama bu maçların sadece dördünü kazanabildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde İddaa'da 1,60'lık oranı ile maçın favorisi gösteriliyor.

Siyah beyazlılar, İddaa Türkiye'de başladığından beri Fenerbahçe ile oynadığı 40 maçın 13'ünde oranlarda favori gösterildi. Beşiktaş, bu maçların sadece dördünü kazanabildi (4B, 5M).

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1,60 oranla galibiyeti yok!

Bu 13 maçın ikisinde İddaa'da Beşiktaş'ın galibiyetine 1,60'lık oran verildi. Siyah beyazlılar bu iki maçı da kazanamadı.

Tarih Maç MS 1 MS 0 MS 2
25.04.2004 Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe 2,20 2,75 2,65
11.04.2007 Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe 2,10 3,00 2,55
05.05.2007 Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe 2,20 3,00 2,50
03.05.2009 Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe 1,60 3,50 3,75
03.03.2013 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe 2,20 3,10 2,35
20.04.2014 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe 2,15 3,30 2,30
02.11.2014 Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe 2,20 3,20 2,30
27.09.2015 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe 2,10 3,20 2,40
05.02.2017 Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe 1,80 3,20 3,60
07.05.2017 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe 1,60 3,30 3,60
25.02.2018 Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe 1,90 3,00 2,90
01.03.2018 Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe 1,70 3,20 2,30
24.09.2018 Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş 2,50 3,10 2,10

 

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