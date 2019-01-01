Beşiktaş'a Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'dan kötü haber

Beşiktaş, BB Erzurumspor'la berabere kalırken iki oyuncusunu da kart cezasına kurban verdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde BB Erzurumspor'u konuk ederken rakibiyle yenişemedi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında BB Erzurumspor, Dorukhan Toköz'ün 69. dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 78. dakikada bu kez rakip kaleye golünü atan Dorukhan Toköz, skoru 1-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Önce Burak Yılmaz, ardından Ricardo Quaresma

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 38. dakikasında sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan golcü futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Maç boyunca taraftarların da protestosuna maruz kalan Burak Yılmaz, 60. dakikada yerini Caner Erkin'e devretti.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ardından maçın son anlarında bu kez de Quaresma şokuyla sarsıldı. Maç 1-1 devam ederken Erzurumsporlu Leo Schwechlen'e arkadan çok sert bir faul yapan Portekizli, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ile Ricardo Quaresma, 20. haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacak.