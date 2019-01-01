Beşiktaş'a Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'tan müjdeli haber

Siyah beyazlılar sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'a kavuşuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta sakat oyuncular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un dönmesi dört gözle bekleniyor. İki oyunu da bu hafta sonu sahaya çıkabilir.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Burak ve Oğuzhan tamamen iyileşti. İki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde pazartesi günü yapılacak Medipol maçında forma giyebilecek.

Oğuzhan’ın ilk 11’de, bu sezon hiç oynamadığı için maç eksiği olan Burak’ın Başakşehir karşısında ikinci devre şans bulması bekleniyor. Cezalı futbolcusu da olmayan siyah beyazlı takım, Burak Yılmaz ve Oğuzhan’ın dönmesiyle kritik Başakşehir maçına tam kadro çıkacak.

Burak Yılmaz bu sezon hiçbir resmi maçta süre almazken, Oğuzhan ligin ilk 3 haftasında forma şansı bulmuştu.