Beşiktaş'a bir gurbetçi futbol daha

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Kadro derinliği yaratmak ve yabancı sınırlaması nedeniyle oyun içi değişikliklerde sorun yaşamamak için yerli oyuncu transferine hız veren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ın transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak şekilde Schalke ile anlaşan siyah beyazlıların genç orta sahayı Perşeme günü İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Schalke'nin Köln'den transfer ettiği ve orta sahada farklı pozisyonlarda oynayabilen Bozdoğan, Almanya Genç Milli takımlarında da forma giydi. Schalke'nin kötü bir sezon geçirerek küme düştüğü süreçte hem U19 takımında hem de zaman zaman A takım rotasyonunda şans bulan orta saha oyuncusu, Bundesliga'da 18 maçta forma giydi ve 2 golün hazırlayıcısı oldu.

Sergen Yalçın ne demişti?

Gaziantepspor maçı sonrasında yabancı kuralını eleştiren Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Batshuayi'yi oyuna almak için bir de yerli oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldığını ifade etmişti. 2 transfer daha planladıklarını söyleyen Yalçın, bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştı.