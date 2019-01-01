Beşiktaş'a adanan bir ömür: Süleyman Seba

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde 13 Ağustos Salı günü anılacak.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından 13 Ağustos 2014'te vefat eden Süleyman Seba, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5 Nisan 1926'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuyan ve daha sonra lise eğitimi için Kabataş Erkek Lisesine giden Süleyman Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü'ne kaydını yaptırdı.

1950 yılında Beşiktaş Futbol Takımı'nın 'ye davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle bu ülkeye gitti.

Futbolculuk dönemi

Küçük yaşta İstanbul'a gelen Seba, Kabataş Lisesinin takımına girmesiyl futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu.

Yetenekli olan genç oyuncuyu lı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında siyah-beyazlı ekibin genç takımına çağırıldı. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve takımın kaptanı oldu.

Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç takımına giren efsane başkan, 1945'de A takıma yükselip 1950'li yıllarda 5 yılda 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı.

Seba, 1945'de Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına derbisinde çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti.

1947-48 sezonunda İstanbul Ligi'nde 14 maçta 8 gol atan Süleyman Seba, takımının en golcü ikinci ismi oldu. 1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp, bir de gol kaydetti. 1950-51'den itibaren İstanbul Profesyonel Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Seba, 1951-52 sezonunda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebildi. 1952-53'te 9 maçta forma giyip 2 gol kaydeden Süleyman Seba, 1954'te 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bıraktı. Sağ açık pozisyonunda görev yapan Seba, siyah-beyazlı formayı A takım seviyesinde 10 sezon terletti.

Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 184 maçta 44 gol atan efsane isim, bir kez de Ümit Milli Takım forması giydi.

İnönü Stadı'ndaki ilk golü attı

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013'te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan isim oldu.

Siyah-beyazlı renkleri hiç bırakmadı

1954'te henüz 28 yaşındayken menisküs sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini noktalamak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübü'ne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı.

Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel'in, ardından da sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Başkanlığında efsane oldu

Seba, 1 Nisan 1984'te çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldı ve kazandırdığı başarılarla kulübün efsane isimleri arasına girdi.

Süleyman Seba döneminde Beşiktaş Futbol Takımı altın dönemini yaşadı ve birçok başarıya imza attı.

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın başkanlığında ve Fenerbahçe ile başarılı şekilde rekabet ederken, bir yandan da birçok tesise kavuştu.

Seba öncesinde antrenmanlarını çamurla kaplı sahada yapan siyah-beyazlı ekip, onursal başkanı döneminde Fulya Tesisleri'ne sahip oldu. Akaretler'deki modern binasına taşınan kulüpte, futbol A takımının antrenmanlarını ve kamplarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin inşaat çalışmaları başladı. Efsane başkan döneminde Çilekli Tesisleri ile Beşiktaş Koleji yapıldı.

16 yıl başkanlık yaptı

Seba, Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı.

Başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında buruk bir şekilde görevi bıraktı.

Süleyman Seba, 16 yıl kesintisiz şekilde siyah-beyazlı kulübün başında kalıp, en uzun süre Beşiktaş başkanı olarak adını tarihe yazdırdı. 1984 yılına kadar yönetimde istikrar sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, efsane isimle birlikte uzun süreli istikrar yakaladı.

Ceketiyle efsane oldu

Kulüpte yapılan kongrelerde rakiplerine hep üstünlük sağlayan Seba, ''Ceketini bile aday gösterse başkan olur'' ifadesinin yerleşmesini sağladı.

Süleyman Seba, katıldığı son kongreyle başkanlığı bırakırken, efsane ismin ardından Serdar Bilgili koltuğu devraldı.

Adı Beşiktaş ile hep yan yanaydı

Seba, başkanlığı bıraktıktan sonra da taraftarların ve üyelerin ilgisinden uzak kalamadı.

116 yıllık kulüp tarihinin 71 yılında Süleyman Seba'nın adı hep Beşiktaş ile anıldı.

Onursal başkan olarak kulübün tarihine geçen Süleyman Seba, Akaretler'deki mütevazı evinde sakin hayatıyla yine kulübüne yakın durdu.

Buruk veda etti

Siyah-beyazlı kulübe büyük hizmetlerde bulunan Seba, 1999-2000 sezonunda futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından tribün ve muhalefetin tepkisi sonrası, 2000 yılı mart ayındaki kongrede aday olmadı.

Kongrede duygulu bir konuşma yaparak, "İnsanlarla yaşadım, insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım, insanlardan nankörlüğü gördüm. 'Dostlarım, dostlarım... Ama ben dostlarımdan çok korkarım.' diyen düşünürlere hak vermemek elde değil!" şeklinde buruk sözler sarf eden Seba, uzun süreli başkanlığını sonlandırdı.

Kongreye katılan üyeler, kulüp tarihinin bir diğer önemli ismi Hakkı Yeten'den sonra oy birliğiyle Süleyman Seba'nın ikinci onursal başkan olmasına karar verdi.

Süleyman Seba'nın ismi Akaretler'deki kulüp binasının bulunduğu caddeye verilirken, Beşiktaş Belediyesi ayrıca bu caddede bulunan Vişnezade Parkı'na heykelini yaptırdı.

Seba'nın ismi ayrıca Beşiktaş Hentbol Takımı'nın maçlarını oynadığı salonuna da verildi.

Başkanlığı döneminde 22 kupa kazandı

Süleyman Seba, başkanlığı boyunca kulübünün birçok kupa kazanmasını sağlayarak taraftarların gönlünde taht kurdu.

Beşiktaş, bu süreçte 5'er kez lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanırken, Kupası'nı 4 defa müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, Sebabaşkanlığında ayrıca 2 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası da olmak üzere toplam 22 kupayı müzesine taşıdı.

Üst üste 3 şampiyonluk

Beşiktaş, efsane başkanı döneminde 3 kez üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek gibi oyunculardan kurulu takımla başarılı sonuçlara imza atan siyah-beyazlı ekip, üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşarak tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Süleyman Seba döneminde bu başarıyı yakalayan siyah-beyazlılar, 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Namağlup şampiyonluk da onun döneminde geldi

Siyah-beyazlı ekip, namağlup şampiyonluk başarısını Süleyman Seba döneminde yaşadı.

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Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta rakiplerine karşı başarılı sonuçlara imza atarak şampiyonluğa ulaştı. 23 galibiyet ile 7 beraberlik alan ve sahadan hiç boynu bükük ayrılmayan siyah-beyazlı takım, Sebayönetiminde bir başka tarihi başarıya imza attı.

Binlerce taraftar uğurladı

13 Ağustos 2014'te vefat eden Seba için inşaat halindeki Vodafone Park'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan binlerce taraftar, efsane başkanı uğurladı.

Efsane başkanın naaşı, Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.