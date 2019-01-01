Beşiktaş'a 18'lik gurbetçi... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 15 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Kara Kartal transferde hız kesmiyor.

Savunmaya Isimat-Mirin'i monte eden ve forvete Burak Yılmaz'ı alan Beşiktaş, sürpriz bir ismin peşine düştü.

Habertürk'ün iddiasına göre, siyah beyazlı ekip Schalke'nin U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ı kadrosuna katma niyetinde.

Görkem, Bochum altyapısında yetiştikten sonra 2017'de Schalke'nin yolunu tuttu.

Beşiktaş'a sağ bek İtalya'dan

Çizme'deki transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek takviyesini Atalanta'dan yapıyor.

Akşam'ın haberine göre, siyah beyazlı ekip Berat Djimsiti'yi 500 bin euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın.

Arnavut futbolcu için 1 milyon euro talep eden Atalanta, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini de hesaba katarak 500 bin euro'ya ikna oldu. Beşiktaş 25 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede açıklayabilir.

Djimsiti bu sezon Serie A'da 8 maça çıktı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya

Ryan Babel'i Fulham'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun yerine aradığı isimler arasında Fenerbahçe ile rekabet edebilir.

Güneş'in iddiasına göre, Yevhen Konoplyanka için hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe devrede.

Schalke, Ukraynalı oyuncunun yüklü maaşından kurtulmak istiyor. Konoplyanka'nın da maddi anlamda en iyi teklifi veren kulübe gitmesi bekleniyor.

Alman ekibiyle sözleşmesi 2020'de sona erecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece 8 lig maçında görev aldı.

Vida'dan vazgeçmiyorlar

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Domagoj Vida transferinden vazgeçmiş değil.

Takvim'in iddiasına göre Ligue 1 ekibi, Hırvat savunma oyuncusu için 10 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş, iyi bir teklif alınması halinde Vida'nın satışına onay verecek.

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