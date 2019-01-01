Beşiktaş, Zapata ile anlaştı! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 4 Ocak

Beşiktaş'ın ara transfer haberlerinde sadece Burak Yılmaz yok. Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri.

Forvet hattını Burak Yılmaz ile güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi.

A Spor 'un haberine göre; siyah beyazlılar, Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmak için yakın zamanda İtalya'ya hareket edecek.

Tolgay'ın talipleri artıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve Antalya kampına götürülmeyen Tolgay Arslan takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

Adı Fenerbahçe'yle anılan Tolgay için sürpriz bir takım devreye girmiş durumda.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın satmaya sıcak baktığı yıldız orta saha oyuncusu için Torino devreye girdi. Serie A ekibi siyah-beyazlılara Tolgay için sezon başında 5.8 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper Bremer'i önerdi.

21 yaşındaki Bremer bu sezon sadece üç maçta forma giydi ve Torino, genç oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a satıldığını resmen duyurdu.

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir."

"Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır."

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı.

Beşiktaş, Şener Özbayrak'ta inatçı

Şenol Güneş, eski öğrencisi Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a transfer etmeye kararlı.

Güneş'in ısrarları sonrasında Fikret Orman, Ali Koç'un kapısını takas formülüyle çalmaya karar verdi.

Fanatik'in haberine göre, sarı lacivertli ekibin Tolgay'ı istemesini fırsat olarak kullanacak olan Beşiktaş, Şener transferini bu yolla gerçekleştirmeye hazır.

Beşiktaş'ın Sadık teklifi belli oldu

Kara Kartal, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar için Cyle Larin'e ek olarak 500 bin euro önerdi.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Şenol Güneş'in Antalya kampına götürdüğü fakat kadrosunda düşünmediği Larin'i elden çıkarmak istiyor.

Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin 1 milyon euro önerdiği Sadık için bu paranın yarısı fakat ek olarak oyuncu teklifiyle Malatya'nın kapısını çaldı.

Erol Bulut'un onay vermesi durumunda bu transfer gerçekleşecek.

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş ile Ricardo Quaresma arasındaki bilmece çözülmeye yakın.

Sabah'ın haberine göre, son anda alınan bir yönetim kurulu kararıyla Antalya'daki kampa götürülen Quaresma, kulüp bulması halinde Beşiktaş'tan ayrılmaya yakın.

Beşiktaş teknik heyeti bu sezon performansıyla eleştirilen Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.