Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son kez Sergen Yalçın ile görüşerek sözleşmeyi imzalamasını isteyecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Maaş ve yetki konusunda yönetimle anlaşamadığı iddia edilen Sergen Yalçın henüz yeni sözleşmeye imza atmazken yeni bir gelişme daha yaşandı.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Emre Kocadağ ile birlikte Sergen Yalçın ile bir kez daha bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek olan bu son görüşmenin ardından durum netleşecek. Beşiktaş ya Sergen Yalçın ile devam edecek ya da yeni teknik direktör arayışına başlayacak.

Beşiktaş ile Sergen Yalçın neden anlaşamıyor?

Geçtiğimiz sezon siyah - beyazlıları hem ligde hem de Türkiye Kupası'da şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın bu sezon daha iyi bir maaş beklentisi var. Ancak Beşiktaş yönetimi, limitler nedeniyle başarılı çalıştırıcıya istediği maaşı veremiyor.

Bir diğer konu ise transferde yetki... Sergen Yalçın transferlerde yetkili isim olmak istiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi transferlerde tek yetkilinin yönetim kurulu olması konusunda diretiyor.

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